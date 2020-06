Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzten Kind und zunächst flüchtigem Fahrzeugführer

Sinzig (ots)

Sinzig- Am 13.06.2020, gegen 19:30 Uhr kam es im verkehrsberuhigten Bereich in Höhe der Straße Markt in Sinzig zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 2-jährigen Kleinkind und einem PKW. Der PKW erfasste das Kleinkind, als dieses die Straße überqueren wollte. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt, obwohl er zwecks medizinischer Versorgung des Kindes sein Fahrzeug noch einmal zurücksetzen musste, fort, ohne sich um dieses zu kümmern. Der Fahrzeugführer konnte im weiteren Verlauf angehalten und kontrolliert werden. Ihm wurde aufgrund einer hohen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Das Kleinkind wurde vor Ort durch DRK versorgt und anschließend in ein nahe liegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell