Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kirche

Adenau (ots)

In der Nacht vom 09.06.2020 auf den 10.06.2020 kam es an der evangelischen Kirche in Adenau, Dr.-Creutz-Platz 5 zu einer Sachbeschädigung. Derzeit unbekannte Täter beschädigten dort ein Kirchenfenster. Bereits in der Vergangenheit kam es wiederholt zu ähnlichen Vorfälle, welche sich stets im Innenhof der Kirchengemeinde zugetragen haben. Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

