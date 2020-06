Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerpunktkontrollen im Großraum Nürburgring

Adenau (ots)

Die Polizeiinspektion Adenau führte zusammen mit der TEG der PD Mayen am Fronleichnamstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr Kontrollen hinsichtlich der Beschaffenheit von Kraftfahrzeugen, Schwerpunkt Anbau- und Einbauteile sowie der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchtsgeschwindigkeit innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften durch. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen konnten bei insgesamt 4 eingerichteten Messstellen 6 Verstöße festgestellt werden, wobei 3 Kraftfahrzeugführer mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Daneben wurden bei mobilen und stationären Kontrollen ca. 150 Kraftfahrzeugführer überprüft. Insgesamt wurden 37 Fahrzeuge beanstandet gegen dessen Fahrer bzw. Fahrzeughalter in den meisten Fällen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet wurde. In einfach gelagerten Fällen wurde ein Verwarngeld erhoben. Zur Behebung der festgestellten Mängel, sofern eine Beseitigung nicht sofort an Ort und Stelle erfolgen konnte, wurden Mängelberichte mit der Aufforderung zur Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes ausgehändigt.

