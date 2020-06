Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht: PKW fährt auf Longboard auf, Kind sprang vorher ab

Kaifenheim (ots)

Am Samstag, 13.06.2020, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein dunkler PKW, vermutlich Seat Leon, mit einem älteren Fahrzeugführer die Hauptstraße in Kaifenheim. Ein Kind, 13 Jahre, fuhr aus einem Hof mit seinem Longboard auf die Fahrbahn. Das Kind bemerkte den PKW und sprang ab. Das Fahrzeug fuhr mit einem Reifen auf das Longboard auf und hielt an. Der Fahrzeugführer gestikulierte wild und fuhr schließlich weiter. Das Longboard zerbrach unter dem Reifen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise zum Verursacher und flüchtigen PKW bitte an die Polizei Cochem, 02671 9840.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671 9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell