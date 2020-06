Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sinzig- Verkehrsunfall mit Flucht und alkoholisiertem Fahrzeugführer

Sinzig (ots)

Am Morgen des 14.06.2020 wurde der Polizeiinspektion Remagen ein unfallbeschädigtes Fahrzeug in der Kalkturmstraße in Sinzig gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallzeitpunkt zwischen 03:00 und 04:00 Uhr eingegrenzt werden. Weiterhin konnte das unfallverursachende Fahrzeug, ein dunkler Ford Focus, im Innenstadtbereich mit korrespondierendem Schaden festgestellt werden. Dem vermeintlichen Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter 02642-93820 mit der Polizeiinspektion Remagen in Verbindung zu setzen.

