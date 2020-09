Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - nach Sachbeschädigung und Widerstand hinter Gittern

Konstanz (ots)

Dumm gelaufen ist es am Samstag gegen 09.00 Uhr für einen 24-Jährigen in der Turnierstraße. Nachdem er, deutlich unter Alkoholeinwirkung stehend, bei einer Hausparty zunächst auf dort abgestellte Schuhe uriniert hatte und anschließend einen Schuhständer beschädigt hatte, sollten durch die verständigte Polizeistreife seine Personalien erhoben werden. Der Identitätsfeststellung entzog er sich zunächst durch Flucht zu Fuß und anschließend mittels Longboard. Er konnte jedoch von den Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden, wobei er aktiv Widerstand leistete. Die beiden Beamten wurden dadurch leicht verletzt. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen wurde festgestellt, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, weshalb er im Anschluss direkt in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde (AM).

