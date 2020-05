Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden: Einbruch in Pappenverarbeitungsfirma - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitag bis Samstagmorgen (01.05./02.05.2020) wurde in Diemelstadt-Rhoden in eine Pappenverarbeitungsfirma eingebrochen. Die Täter verursachten einen hohen Sachschaden und entwendeten mehrere firmeneigene Fahrzeuge. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte Täter brachen ein Fenster zum Bürogebäude der Firma auf. Im Innenbereich gingen sie mit Brachialgewalt vor und brachen mehrere Bürotüren sowie mehrere Schränke auf. Sie wurden fündig und entwendeten zwei Flachbildfernseher, ein Würfeltresor und die Fahrzeugschlüssel von drei firmeneigenen Fahrzeugen. Anschließend benutzten sie die Originalschlüssel, um die im Außenbereich abgestellten Fahrzeuge zu entwenden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um mindestens drei Täter gehandelt haben muss. Die Unbekannten flüchteten mit den Fahrzeugen in ein Waldstück "Am Quast", wo sie zwei der entwendeten Fahrzeuge (Ford Mondeo und Renault Clio) abstellten und fachmännisch den Kraftstoff abgezapft haben. Die beiden Fahrzeuge waren am Samstagvormittag (02.05.2020) von einem Jagdpächter dort aufgefunden worden. Das dritte Fahrzeug, ein schwarzer 1er BMW mit den amtlichen Kennzeichen WA-PV 91, dürften die Täter als weiteres Fluchtfahrzeug benutzt haben. Es wird immer noch danach gefahndet. Bei der Tatausführung gingen die Täter sehr zerstörerisch vor und verursachten dadurch einen Sachschaden im fünfstelligem Bereich. Der Wert des Diebesgutes liegt ebenfalls im fünfstelligem Bereich. Nach derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Tatort vorher "ausbaldowert" wurde. Die Polizei fragt deshalb, wem sind am Freitag dem 1. Mai oder an den Tagen zuvor verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Firmenbereiches aufgefallen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

