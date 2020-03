Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Kindern

Coesfeld (ots)

Am 28.03.20 befuhr ein 25-jähriger Mann aus Coesfeld gegen 16:00 Uhr die B 474 mit seinem LKW, aus Lette kommend, in Fahrtrichtung Coesfeld. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er im Kreuzungsbereich B 474 / B 525 die Rotlichtphase der LZA und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit dem PKW eines 47-jährigen Mannes aus Gescher, der seinerseits die B 525, aus Nottuln kommend, in Fahrtrichtung Gescher befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden drei Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt im PKW des Gescheraners befanden, jeweils leichtverletzt. An dem PKW entstand augenscheinlich Totalschaden. Der Schaden am LKW zu UB 01 wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Da durch diese Maßnahme die Gefahrenstelle nicht gänzlich beseitigt werden konnte wurde der Fahrbahnbelag durch eine angeforderte Fachfirma gereinigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell