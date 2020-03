Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Nottulner Straße

Wanderparkplatz

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein auf dem Wanderparkplatz in Billerbeck (Zufahrt zu Dörholt 1) geparkter schwarzer BMW wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Freitag, 27.03.2020 in der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr an der Fahrertüre beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Coesfeld unter 02541-140.

