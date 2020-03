Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Falkenstraße, Langeland/Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben Unbekannte zwei Transporter in Senden aufgebrochen. An der Straße Langeland entwendeten die Täter zwischen 21 Uhr am Donnerstagabend und 7.30 Uhr am Freitagmorgen Werkzeuge aus dem Fahrzeug. Sie brachen das Schloss an der Tür zum Laderaum auf.

Auch aus einem an der Falkenstraße abgestellten Transporter stahlen unbekannte Täter Werkzeuge. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am Freitagmorgen öffneten sie gewaltsam die Tür zum Laderaum. Die Täter brachen das Schloss auf. Die Polizei prüft nicht nur hier einen Zusammenhang, sondern auch im Falle eines Werkzeugdiebstahls aus einem Bulli in Appelhülsen.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell