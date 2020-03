Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Trunkenheitsfahrt mit einem Krankenfahrstuhl

Coesfeld (ots)

Am 27.03.2020 befuhr ein 55-jähriger Dülmener mit seinem Krankenfahrstuhl den Abholservice eines Fast Food Restaurants an der Münsterstraße in Dülmen. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise rief eine Zeugin die Polizei, da sie davon ausging, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohltest ergab einen sehr deutlich überhöhten Wert.

Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es zum Glück nicht.

Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

