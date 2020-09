Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) - Fäuste geflogen - Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Radolfzell (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 03.00 Uhr ist es in der Höllturm-Passage vor einer Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, wobei ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger blutende Blessuren davontrugen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden die Zwei von einer fünfköpfigen Gruppe angegangen und mit Fäusten traktiert. Anschließend flüchteten die Täter Richtung Bahnhof. Im Rahmen der Fahndung konnten von der Polizei ein möglicher Tatverdächtiger festgestellt werden. Die anderen Personen konnten unerkannt entkommen. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732/950660 entgegen (AM).

