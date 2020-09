Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/Lkrs. Konstanz) - Jugendliche Zweiradfahrerin an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben

Allensbach (ots)

Wie bereits berichtet, zog sich eine 16-jährige Leichtkraftfahrerin am Donnerstag gegen 12.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Freudental und Kaltbrunn lebensgefährliche Verletzungen zu, nachdem sie aus noch unbekannter Ursache nach einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanken prallte. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Dort erlag sie am Samstag ihren schweren Verletzungen (AM).

Ursprungsmeldung:

POL-KN: (Allensbach/Landkreis Konstanz) Motorradfahrerin verunglückt zwischen Freudental und Kaltbrunn schwer (03.09.2020)

Allensbach Lebensgefährliche Verletzungen zog sich am heutigen Donnerstag gegen 12 Uhr eine 16-jährige Leichtkraftfahrerin bei einem Verkehrsunfall zwischen Freudental und Kaltbrunn zu. Die Jugendliche befuhr die Langenrainerstraße in Richtung Kaltbrunn, als sie aus noch unbekannter Ursache nach einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Ein Zeuge verständigte den Rettungsdienst und reanimierte bis zum Eintreffen des Notarztes und eines Krankenwagens die Schwerstverletzte. Zunächst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, aufgrund der Schwere der Verletzungen später aber mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

