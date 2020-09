Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an Minigolfanlage (06.09.2020)

St. Georgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer Minigolfanlage in der Spittelbergstraße begangen haben. Sie rissen an einer Golfbahn einen Stahlpfosten heraus und beschädigten damit die Bahn. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

