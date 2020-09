Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Obereschach) Teures E-Bike gestohlen (04.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Fahrraddiebstahl, der am Freitag zwischen 16 Uhr und 23 Uhr in der Augenmossstraße, gegenüber dem Rathaus, begangen wurde. Ein Unbekannter stahl ein schwarzes E-Mountainbike, das vor einer Haustüre abgestellt und mit einem Schloss gesichert war. Hierbei handelt es sich um ein Fahrrad des Herstellers KTM, Typ "Macina". Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 3.500 Euro geschätzt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

