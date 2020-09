Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen/Lkrs. KN) Mercedes-Benz und VW parken gleichzeitig aus (07.09.2020)

Hilzingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Landmarkts in der Straße "Weidgang" ereignet hat. Eine 57-jährige VW-Fahrerin parkte bereits rückwärts aus, als ein 52-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer das Auto übersah und es ebenfalls beim Ausparken touchierte. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

