Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt (06.09.2020)

Singen am Hohentwiel (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Sonntag gegen 21 Uhr die Polizei, da er einen Mann dabei beobachtete, wie sich dieser in der Virchowstraße, im Parkhaus des Hegau-Bodensee-Klinikums, an einem geparkten Auto zu schaffen machte. Die Beamten des Polizeireviers Singen konnten den Mann noch am Auto antreffen und vorläufig festnehmen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 27-Jährige insgesamt an zwei Fahrzeugen die hintere linke Fahrzeugscheibe eingeschlagen und an einem Cabrio das Stoffverdeck zerschnitten hat, um ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Im Innenraum des Cabriolets richtete er immensen Schaden an, indem er die Armatur zerschnitt und Dämmmaterial herausnahm. In seinem Rucksack fanden die Polizisten das Diebesgut aus den jeweiligen Fahrzeugen. Zunächst fuhren die Beamten mit dem 27-Jährigen zum Polizeirevier Singen, von dort aus wurde er in eine Spezialklinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

