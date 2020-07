Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei - Dieb muss ins Gefängnis

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein wegen Diebstahl verurteilter französischer Staatsangehöriger kann Geldstrafe nicht bezahlen und muss ins Gefängnis.

Der 22-Jährige wurde am späten Mittwochabend durch Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Freiburg kontrolliert. Da der Mann keinen Ausweis vorlegen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung zum dortigen Bundespolizeirevier verbracht. Nach Überprüfung der Fingerabdrücke stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann in Deutschland ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls wurde eine Geldstrafe von insgesamt 1200 Euro durch ein Amtsgericht verhängt. Da die Person die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie durch die Bundespolizei festgenommen. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun eine 39-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell