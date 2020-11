Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein, 31.10.2020, 23:30 Uhr. Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Wörth am RheinWörth am Rhein (ots)

Durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth wurde am Samstag gegen 23:30Uhr ein Rollerfahrer in der Bahnhofstraße in Wörth kontrolliert. Da bei dem 15jährigen Fahrer Auffälligkeiten, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten, festgestellt wurden und ein Urintest positiv auf THC ausfiel, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

