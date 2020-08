Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Samstagvormittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden um 10:20 Uhr zu einem Brandeinsatz in der Breslauer Straße alarmiert. Hier wurde eine Rauchentwicklung mit Menschenleben in Gefahr aus einer Erdgeschosswohnung gemeldet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte die entsprechende Wohnungstür durch die Mitbewohner des Hauses geöffnet werden und der Bewohner durch diese ins Freie gebracht werden. Hier wurde die Person direkt durch ehrenamtliche Einsatzkräfte erstversorgt, bis der Notarzt aus Witten und der Rettungswagen aus Herdecke an der Einsatzstelle eingetroffen waren. Diese fuhren den Patienten anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde die Brandursache in der Wohnung schnell entdeckt. Auf einem Elektroherd waren Kunststoffartikel in Brand geraten, welche direkt ins Freie gebracht wurden. Anschließend wurde die Wohnung noch mittels Lüfter vom Brandrauch befreit und zum Abschluss diese an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben.

Während des laufenden Einsatzes wurde um 10:52 Uhr noch eine Ölspur aus der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gemeldet. In Absprache mit dem Bereitschaftsdienst des Stadtbetriebes und des Einsatzführungsdienstes der Feuerwehr wurden zwei Warnschilder aufgestellt und ein Teil der Verunreinigung mit Bindemittel beseitigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell