FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Morgen

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Freitag um 07:17 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Einsatzleiter konnte eine Verrauchung im vierten Obergeschoss festgestellt werden. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte auch die Ursache schnell gefunden werden. In einem Bewohnerzimmer hatte sich Toastbrot in einem Toaster verfangen, welches für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Die Fenster in dem Bereich wurden geöffnet und ein Lüfter im Eingangsbereich in Stellung gebracht. Nach den kurzen Belüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz nach einer Stunde beendet werden. Neben der Feuerwehr waren auch noch der städtische Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Die Löscheinheit Esborn wurde um 07:51 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Straße "Am Hülsey" alarmiert. Hier war ein trockener Baum umgestürzt, welcher nun die Zufahrt zu einem Wohnhaus versperrte. Der Baum wurde mittels Kettensäge zerkleinert und beiseite geräumt. Die Fahrbahn wurde anschließend grob gereinigt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

