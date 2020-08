Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Sturmeinsatz am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Mittwochmorgen um 07:02 Uhr zu einem umgestürzten Baum am Harkortberg alarmiert. Aufgrund des Sturmes "Kirsten" war in der Zufahrt zu den Parkplätzen am Harkortberg ein Baum umgestürzt, welcher diese nun versperrte. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte mussten allerdings keine Maßnahmen durchgeführt werden, da der Stadtbetrieb schon vor Ort war und den Baum zerkleinerte. Der Einsatz konnte daraufhin nach 20 Minuten abgebrochen werden.

