FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Rathaus

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel wurden am Dienstagvormittag um 10:19 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Rathaus in der Kaiserstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte nach fünf Minuten vor Ort waren, war das Gebäude komplett geräumt und der Einsatzleiter konnte direkt mit der Erkundung beginnen. Hierbei wurde festgestellt, dass ein Rauchmelder im Erdgeschoss Alarm ausgelöst hatte. Die Auslösung erfolgte aufgrund von Handwerkerarbeiten in dem Bereich. Der Einsatz konnte daraufhin abgebrochen werden und alle Kräfte rückten ein.

