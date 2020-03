POL-MK: Polizei MK startet eigenen Instagram-Kanal

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Heute startet die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mit einer eigenen Instagram-Seite. Die Behörde ist seit dem 13. November 2018 auf Facebook und Twitter aktiv. Der Facebook-Kanal ist mit fast 21.000 Abonnenten der größte Kanal aller Landratsbehörden in Nordrhein Westfalen. Er wird insbesondere zur Verbreitung von tagesaktuellen Geschehnissen, Zeugenaufrufen, Präventionshinweisen oder teils amüsanten Geschichten aus dem polizeilichen Alltag genutzt. Aber auch Fahndungserfolge konnten bereits über den Facebook-Kanal erzielt werden.

Twitter dient hingegen zur schnellen Kommunikation im Einsatzfall. Hier werden vor allem Eilmeldungen über aktuelle Straßensperrungen oder Sofort-Informationen in Fällen wie dem mutmaßlichen Doppel-Mord am Iserlohner Stadtbahnhof oder der Vermisstensuche in Menden verbreitet.

Instagram soll das polizeiliche Social-Media-Portfolio nun sinnvoll erweitern. Hier sollen vor allem junge Menschen erreicht werden, um sie für Sicherheitsthemen, den Polizeiberuf und die tägliche polizeiliche Arbeit zu sensibilisieren. Instagram wird bereits seit längerer Zeit erfolgreich durch andere Kreispolizeibehörden genutzt, darunter die Polizeipräsidien in Dortmund, Münster und Hamm.

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis finden Sie auf Instagram unter "polizei.nrw.mk".

