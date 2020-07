Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Vandalisimus, zerkratzter Pkw und gefährliches Fahrmanöver

Mutlangen: Radfahrer ausgebremst-Zeugen gesucht

Ein Radfahrer samt Familie wurde am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Wetzgauer Straße von einem grauen Mercedes Geländewagen nach einem Überholvorgang ausgebremst. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, das wohl auch von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wurde. Diese sowie Zeugen des Fahrmanövers seitens des Mercedes-Fahrers werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen wurde versucht, in ein Ladengeschäft im Höferlesbach einzubrechen. Der Einbrecher versuchte dabei vergeblich, eine Türe aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Durlangen: BMW zerkratzt

Rund 1000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter, indem er zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen schwarzen BMW zerkratzte, der auf einem Parkplatz im Hermann-Löns-Weg abgestellt war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter Telefon 07176/6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vandalismus durch Einbrecher

In der Herlingsklinge wurde zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und versuchten dort erfolglos einen Getränkeautomaten zu öffnen. Anschließend wurden in diesem Vereinsheim, sowie in einem weiteren Vereinsheim und einer Kleingartenanlage in unmittelbarer Nähe wahllos Gegenstände beschädigt. Dadurch verursachten die Vandalen einen Sachschaden von etwa 2000EUR. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 entgegen.

