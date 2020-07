Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - 23-Jähriger von mehreren niedergeschlagen - betrunkene Radfahrer - Autos beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Spiegelberg: Auto von Straße abgekommen

Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw Opel befuhr am Sonntag kurz vor 15 Uhr die K 1819 zwischen Spiegelberg und Vorderbüchelberg. In einer Linkskurve verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Dieses schleuderte über die Fahrbahn und landete im Graben. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Fellbach: 23-Jähriger geschlagen und bedroht

Ein 23-Jähriger wurde am Sonntagabend bei einer Auseinandersetzung in der Kleinfeldstraße niedergeschlagen. Das Opfer wurde von mehreren Männern zu Hause aufgesucht und aus dem Haus gebeten. Bei der anschließenden Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige offenbar von mindestens zwei Männern mit Faustschläge und Fußtritte verletzt. Grund der Auseinandersetzung war wohl ein Post des 23-Jährigen im Internet, den er trotz Aufforderung der Kontrahenten nicht löschen wollte. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Hintergründen dauern an.

Fellbach: Betrunkener Radfahrer

Einer Polizeistreife fiel am Samstagabend gegen 22.15 Uhr ein betrunkener Radfahrer auf, der auf dem Gehweg der Eisenbahnstraße in Schlangenlinien gefahren war. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 37-Jährige mit über 2 Promille auf dem Fahrrad saß. Zudem ergaben sich bei ihm konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Den Fahrradfahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Fellbach-Schmiden: Auto mutwillig beschädigt

In der Dorfwiesenstraße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ein dort geparkter Pkw VW mutwillig beschädigt. Eine Unbekannter zerkratzte die Lackierung der rechten Fahrzeugseite und trat den Außenspiegel ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer hierzu Verdächtiges beobachtete, sollte sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Plüderhausen: Betrunkener stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer

Ein schwer verletzter Pedelec-Fahrer wurde am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr in der Schurwaldstraße festgestellt. Der 25-jährige Mann war dort ohne Fremdeinwirkung infolge seiner Alkoholisierung gestürzt und musste vom Rettungsdienst ersorgt und zur Stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Beweissicherung wurde eine Blutuntersuchung bei dem Betrunkenen veranlasst. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Plüderhausen: Auto demoliert

Ein 40-jähriger Mann demolierte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr einen in der Straße Hofacker geparkten Pkw Renault Twingo vorsätzlich. Der Mann schlug mit einem Hammer mehrfach gegen das Auto und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Tatmotiv ist unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Welzheim: Obstverkaufsstand niedergebrannt

Die örtliche Feuerwehr war am Sonntag gegen 3.40 Uhr wegen eines brennenden Obstverkaufsstandes im Einsatz. Die Holzhütte stand in der Rudersberger Straße und brannte völlig nieder. Die Feuerwehr war in der Nacht mit 10 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, bittet die Polizei Schorndorf um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Schorndorf-Weiler: Fahrzeugbrand

Wegen eines brennenden Autos in der Lortzingstraße war die örtliche Feuerwehr am Sonntag gegen 2.50 Uhr im Einsatz. Sie konnte den dort geparkten Pkw Renault zwar löschen, es entstand an diesem trotzdem Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Weinstadt-Endersbach: Radfahrerin schwer verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr war eine 25-jährige Radfahrerin mit ihrem E-Bike in der Schafgasse unterwegs. Sie hatte einen Fahrradanhänger angebracht in dem sie ein 3-jähriges Kind transportierte. In einer Einmündung in die Traubenstraße kommt es zum Sturz der Radfahrerin, wodurch sich diese schwer verletzt. Das Kind im umgekippten Fahrradanhänger hatte Glück und blieb unverletzt.

Korb: Unfallflucht

Ein parkender Mercedes wurde am Freitagabend zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Seestraße beschädigt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beschädigte den Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000EUR. Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Unfall zwischen Zweirädern

Auf der K1865 zwischen Weinstadt und Schnait kam es am Samstagabend gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Radfahrer kollidierte beim Abbiegen mit einem 23-jährigen Motorradfahrer. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 150EUR.

Waiblingen: Unfallverursacher gesucht

Ein geparkter Skoda wurde am Samstagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Ruhrstraße bei einem Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Er hinterlieiß ein Schaden von etwa 1500EUR. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter 071581 950422 entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Unfallverursacher geflüchtet

In der Endersbacher Straße wurde ein geparkter VW zwischen Samstagmorgen 01:00 Uhr und Sonntagnachmittag 17:45 Uhr angefahren. Der Unfallverursacher wird noch gesucht. Es entstand am Pkw VW ein Sachschaden von etwa 1000EUR. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Berglen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Sonntagnachmittag zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Kelterstraße. Dabei beschädigte er einen geparkten Suzuki und verursachte an diesem einen Sachschaden von etwa 1500EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 zu melden.

