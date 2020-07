POL-AA: Pressemitteilung

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis

Aalen-Oberkochen: 16-Jähriger ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr verursachte ein zunächst unbekannter Mercedesfahrer einen Auffahrunfall in der Hirschbachstraße in Aalen. Der Unfallverursacher flüchtete sofort von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die am Verursacherfahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen zuvor im Landkreis Heidenheim entwendet wurden. Das Unfallfahrzeug wurde im Rahmen der eingeleiteten Fahndung auf der B19 kurz vor Oberkochen in Fahrtrichtung Heidenheim durch eine Polizeistreife entdeckt. Bei Erkennen der Polizeistreife beschleunigte der Mercedes stark und flüchtete in Richtung Heidenheim. Dabei überholte der Mercedes mehrere Fahrzeuge und gefährdete dabei mehrfach die entgegenkommenden Fahrzeuge, welche stark abbremsen und in den Grünbereich ausweichen mussten. An der Ausfahrtstangende der B19-Süd verließ er die B19 und kollidierte dort zunächst mit einer Leitplanke. Bei seiner weiteren Flucht durch Oberkochen verunfallte er in der Heidenheimer Straße am Kreisverkehr zu Bahnhofstraße mit einem Verkehrsschild und einer Mauer, setzte seine Fahrt jedoch mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Heidenheimer- und Aalener Straße durch Oberkochen fort. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge und streifte dabei einen Pkw am Außenspiegel. An der Auffahrt zur B19 konnte der Mercedes durch weitere Polizeistreifen eingekesselt und zum Anhalten gezwungen werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 16 -jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Heidenheim. Die 14 -Jährige Beifahrerin stammt aus dem Ostalbkreis. Den Pkw hatte der 16-Jährige ohne Wissen des Fahrzeughalters unbefugt in Gebrauch genommen und die zuvor entwendeten Kennzeichen angebracht. Während der Flucht warfen die beiden Insassen mehrere Tütchen mit illegalen Betäubungsmitteln aus dem Fahrzeug, welche sichergestellt wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Am Fluchtfahrzeug entstand zudem ein Schaden von 10.000 Euro. Gegen beide Jugendlichen wurden Strafverfahren eingeleitet. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, welche durch den Mercedes gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 beim Polizeirevier in Aalen zu melden.

Oberkochen: Roller im Kreisverkehr übersehen

Ein 64 -jähriger Roller-Fahrer fuhr von der Bahnhofstraße in Oberkochen in den Kreisverkehr ein, und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt in Richtung B19/Heidenheim verlassen. Ein 68 -jähriger Toyota-Fahrer fuhr aus der Heidenheimer Straße in den Kreisverkehr ein, übersah den dort fahrenden Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer wurde über die Motorhaube abgewiesen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beträgt 3.250 Euro.

Rems-Murr-Kreis

Großerlach: Zeugen gesucht: Fußgänger mit Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die K1903 von Grab in Richtung B14. In einem Kurvenbreich in Erlach erfasste der Pkw einen 58 -jährigen Fußgänger, welcher sich auf der Fahrbahn befand. Der Fußgänger wurde vom Pkw abgewiesen und kam in 10 Metern Entfernung auf der Fahrbahn zum Liegen. Der unfallverursachende Pkw-Lenker flüchtete im Anschluss, ohne sich um den schwerverletzten Mann zu kümmern in Richtung B14. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem flüchtenden Pkw um einen schwarzen Pkw-Kombi, älteren Baujahrs. Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugen, die Hinweise auf das Unfallfahrzeug oder den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Oppenweiler: Unfall mit Traktor

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 63 -jähriger Traktor-Lenker mit einem Anhänger von Reichenbach in Richtung der B14. Aufgrund einer medizinischen Ursache verlor dieser die Kontrolle über das Traktorgespann, fuhr gerade aus in eine dortige Garage und prallte dort gegen einen Betonpfosten. Der Traktorlenker wurde eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Durch den Unfall wurde neben der Garage und dem Traktor noch ein in der Garage abgestellter Pkw beschädigt. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.

Winterbach: Fahrradfahrer mit Motorrad kollidiert

Am Samstag gegen 18:35 Uhr befuhr ein 53 -jähriger Fahrradfahrer die K1865 von Winterbach-Manolzweiler in Richtung Weinstadt-Schnait auf der linken Fahrspur. Zur gleichen Zeit befuhr ein 23 - jähriger Honda-Fahrer mit seinem Motorrad ordnungsgemäß die K1865 in gleicher Richtung auf der rechten Fahrspur. Der Fahrradfahrer bog unvermittelt nach rechts in einen Feldweg ab und kollidierte mit dem Motorrad. Der Fahrradfahrer, welcher einen Fahrradhelm trug, erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Motorradfahrer wurde leichtverletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Althütte: Motorradfahrerin gestürzt

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr befuhr eine 29 -jährige Motorradfahrerin die L1120 von Althütte in Richtung Kaisersbach. Auf Höhe des Ebnisee überquerte unmittelbar vor ihr ein freilaufender Hund die Fahrbahn. Die Motorradfahrerin versuchte auszuweichen und bremste stark ab. Hierdurch kam sie zu Fall und rutschte über die Gegenfahrbahn in eine angrenzende Grünfläche. Hier kam sie nach wenigen Metern zum Liegen. Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Landkreis Schwäbisch Hall

Gaildorf: Roller von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend um 18:00 Uhr befuhr ein 23 -jähriger Rollerfahrer mit seinem Kleinkraftrad die L1066 von Gaildorf in Richtung Mittelrot. In der dortigen Linkskurve kam dieser ohne Fremdbeteiligung aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mit dem Helm eine Kurvenleittafel und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Sulzbach-Laufen: Radfahrer gestürzt.

Am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 77 -jähriger Fahrradfahrer den geteerten Gemeindeverbindungsweg von Engelhofen in Richtung Sulzbach am Kocher. Ca. 800m nach der Abzweigung Brünst wollte der Radfahrer eine forstwirtschaftliche Zugmaschine überholten. Beim Überholvorgang kam er dabei mit seinem Fahrrad eigenständig nach links in den Grünstreifen und stürzte. Der Fahrradfahrer, welcher ersten Ermittlungen zufolge keinen Fahrradhelm trug, musste leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

