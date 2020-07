Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Brandstiftung

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Endersbach - Küchenbrand im Getränkemarkt

Im Getränkemarkt in der Großheppacher Straße kam es am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Brand. Der Brand brach im Gemeinschaftsraum der Mitarbeiter an der dortigen Küchenzeile aus. Ein Mitarbeiter versuchte den Brand sofort nach der Entdeckung zu löschen, musste dann aber auch das Gebäude verlassen, da der Rauch immer dichter wurde. Die Feuerwehr Weinstadt war mit drei Löschfahrzeugen, einem Drehleiterwagen, einem Einsatzleitwagen und 31 Mann vor Ort im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Schaden im Bereich des Gemeinschaftsraumes beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ob und wie hoch sich der Schaden durch die Rußbildung im weiteren Gebäude beläuft muss noch geklärt werden. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung der genauen Brandursache wurde noch am Abend die Kriminaltechnik an den Brandort gerufen. Derzeit wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Frage ob diese fahrlässig oder gar absichtlich begangen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt, Tel. 07151/ 65061, entgegen.

Schorndorf - Sichtschutzfolie angezündet

Am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, entzündeten Unbekannte an mindestens zwei Stellen eine Sichtschutzfolie, bzw. ein Werbebanner, am Zaun auf Höhe des Neubaus der Stadtwerke Schorndorf auf der Rückseite der Robert-Bosch-Straße. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schorndorf mit einem Löschfahrzeug und sechs Mann blieb der Schaden in Höhe von ca. 200 Euro relativ gering. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, entgegen.

