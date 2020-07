Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwer verletzte Radfahrerin - Sitzbank beschädigt - PKW kommt von Fahrbahn ab

Aalen (ots)

Blaufelden: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Freitag um 12:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger Renault-Fahrer die B290 von Blaufelden in Richtung Emmertsbühl. Im Bereich einer Linkskurve kam der PKW zunächst nach rechts in das Schotterbankett und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schlug in einem Graben auf, drehte sich um 180 Grad und kam entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rot am See: Sitzbank beschädigt

Am Freitag wurde festgestellt, dass eine Sitzbank im Bereich Bildäcker mit wasserfesten Stiften beschmiert und somit beschädigt wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

Mainhardt: Schwer verletzte Radfahrerin

Am Freitag um kurz vor 13 Uhr fuhr ein 81-jähriger VW Polo-Fahrer auf der Landstraße 1050 von Mainhardt in Richtung Heuberg. Kurz vor der Abzweigung nach Frohnfalls erfasste der PKW-Lenker eine 58-jährige Radfahrerin, welche in dieselbe Richtung fuhr. Die Radfahrerin prallte über die Motorhaube gegen Windschutzscheibe und kam letztendlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei wurde sie schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die L1050 musste bis etwa 16:15 Uhr zur Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Zur Ursachenforschung kam ein Gutachter vor Ort.

