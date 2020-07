Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - Auto beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Auto mutwillig beschädigt

Eine Autofahrerin parkte am Freitagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Eugen- Adolff-Straße. Während ihrer Abwesenheit zerkratzte ein Unbekannter die Lackierung ihres Pkw VW auf der rechten Fahrzeugseite. Hinweise auf den unbekannten Täter wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Backnang: Farbschmierereien in der Innenstadt

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in der Backnanger Innenstadt mehrere Fassaden, Geländer, Verteilerkästen und andere Gegenstände besprüht. Sie verursachten hierbei teils erheblichen Sachschaden, der jedoch noch nicht beziffert ist. Die Inhalte und Symbole lassen auf eine politisch linksmotivierte Tat schließen. Der Staatsschutz der Kripo Waiblingen ist mit den Ermittlungen beauftragt, der hierzu unter Tel. 07151/9500 um sachdienliche Hinweise bittet.

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Parkdeck eines Elektrogeschäfts in Bühlstraße streifte am Freitag gegen 11.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen dort geparkten BMW X5. Hierbei entstand an dem geparkten Auto ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Polizei Fellbach bittet nun um Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Verkehrsunfall durch offene Türe

Am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr beschädigte der 26-jährige Fahrer eines Postfahrzeugs einen geparkten VW. Während der 26-Jährige an dem geparkten VW vorbeifahren wollte, war eine Türe des Postfahrzeugs geöffnet weshalb er das stehende Fahrzeug streifte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000EUR.

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Auf der Backnanger Straße ereignete sich am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Dacia wollte von der Lilienstraße in die Backnanger Straße einfahren. Dabei übersah er die Fahrerin eines VW, die auf der Backnanger Straße fuhr und Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden von insgesamt ca. 9000EUR entstand.

Schorndorf: Verkehrsunfall

Eine 71-jährige Honda-Fahrerin verursachte am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr einen Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin war auf der Konnenbergstraße unterwegs. An der Einmündung Löwenseestraße übersah sie die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 59-jährige Fahrerin eines Opel. Es kam zum Unfall wobei ein Sachschaden von ungefähr 12 000EUR entstand.

