Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto auf Parkplatz zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Mercedes Benz kam es am Dienstag, 05.05.20202, zwischen 18.50 Uhr und 19.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes in der Güterstraße. Unbekannte zerkratzten das Auto, welches vor dem Eingang der Filiale geparkt war, im Bereich der Beifahrerseite. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

