Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Raub auf Tankstelle

Schwäbisch Hall (ots)

Gegen 04.30 Uhr betrat am Samstagmorgen ein maskierter Mann die Tankstelle im Egerländer Weg und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe von Bargeld. Schlussendlich nahm sich der Unbekannte selbst das Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus der Kasse und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die gesamte Tathandlung wurde mit einer Überwachungskamere aufgezeichnet. Die Auswertung der Aufnahmen dauert noch an. Der Täter sprach mit osteuropäischem Akzent, war ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, hatte dunkle Augen und war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, einer engen Comouflagehose, einer Baseballmütze mit schwarzem Schild, schwarzen Handschuhen und schwarzen Nike Sportschuhen bekleidet. Maskiert war der Täter mit einer schwarzen Mund-Nase-Maske. Die Beute stopfte er in einen mitgeführten orange/schwarzen Rucksack. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber führte bislang nicht zur Festnahme des Täters. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, entgegen.

