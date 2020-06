Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Geldwechseltrick in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Ein 69-Jähriger wurde am Montag gegen 11:05 Uhr Opfer eines mutmaßlichen Geldwechseltricks auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Der Senior hatte zuvor an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben und saß schon wieder in seinem Wagen, als ein bislang unbekannter Tatverdächtiger an die Scheibe klopfte und eine 1-Euro-Münze gewechselt haben wollte. Als der 69-Jährige den Geldbeutel öffnete und nachsah, ob er die Münze wechseln könnte, fiel ein Geldstück zu Boden. Der Senior bückte sich danach und vermutlich entwendete der Unbekannte genau in diesem Moment das ganze Scheingeld aus dem geöffneten Geldbeutel. Der Unbekannte wird als etwa 50 bis 55 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, mit kräftiger Statur und fülligem Gesicht beschrieben. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild und dunkle, etwas wellige und nach hinten gekämmte Haare gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt habe der Mann ein langärmeliges helles Hemd und eine lange Hose getragen. Zeugen können sich unter Tel. 07141 18 5353 an das Polizeirevier Ludwigsburg wenden.

