Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Heckscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 11:40 Uhr in der Kurfürstenstraße in Ludwigsburg-West verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf dem Parkplatz im Bereich der Rundsporthalle war im genannten Zeitraum ein Ford Focus geparkt. An diesem Fahrzeug schlug ein noch unbekannter Täter die Heckscheibe ein und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

