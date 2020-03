Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Polizei sucht Fahrer eines hellgoldenen VW Golf

Warstein (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, gegen 12 Uhr, den Fahrer eines hellgoldenen VW Golf Plus mit Soester Autokennzeichen. Nach Zeugenangaben touchierte der Fahrer des VW Golf einen an der Kreisstraße geparkten Wagen. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Rüthen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. Der Fahrer war circa 60 bis 70 Jahre alt und hatte kurze, graue Haare. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell