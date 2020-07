POL-AA: Ostalbkreis - Fahrzeugbrand - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Rainau - Fahrzeugbrand aufgrund technischem Defekt

Am Freitag gegen 14 Uhr rückte die Feuerwehr Rainau zu einem Fahrzeugbrand aus. Auf der Landesstraße 1029 zwischen den Abzweigen Dalkingen-Weiler und Haisterhofen fing der Mercedes eines 57-Jährigen Feuer. Der Fahrer konnte gerade noch sein Fahrzeug in einer Parkbucht abstellen, bevor er vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr Rainau brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Grund für den Brand war ein technischer Defekt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Hüttlingen - Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitagnachmittag um 14:50 Uhr kam es auf der B29 Höhe Oberalfingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Kawasaki-Fahrer verletzt wurde. Der Motorradfahrer war hinter einer Fahrzeugkolonne unterwegs, welche vor ihm stark abbremste. Aufgrund des Bremsmanövers kam der Biker zu Fall und rutschte gegen den vorausfahrenden Ford Mondeo einer 56-Jährigen. Durch den Sturz zog er sich mehrere Knochenbrüche zu und musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 5.500 Euro.

Ellenberg - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Am Freitag kam es gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 2220 zwischen Ellenberg und Bautzenhof zu einer Unfallflucht. Ein 50-jähriger LKW-Fahrer war mit einem Lkw in Richtung Bautzenhof unterwegs, als ihm ein schwarzer Pkw auf seiner Spur entgegen kam. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Am Lkw wurde der Scheinwerfer vorne links beschädidgt. Der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Ellenbeg weiter. Die Polizei in Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, sucht nun Zeugen zum Unfallhergang, bzw. zum Unfallverursacher.

