Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erschrocken und gestürzt

Offenburg (ots)

Die Fahrt eines Rollerfahrers endete für den 52-Jährigen am Dienstagabend im Ortenau Klinikum Offenburg. Der Mann geriet gegen 18 Uhr nach einem Bremsversuch auf der regennassen Ortenberger Straße ins Schlingern und stürzte. Nach bisherigen Feststellungen hatte sich der Zweiradlenker durch das Bremsmanöver eines Vorausfahrenden erschrocken und kam durch den seinerseits eingeleiteten Bremsvorgang zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen durch die Besatzung eines Rettungswagens in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Roller dürfte als gering anzusehen sein.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell