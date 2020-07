Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Diebstähle, Unfälle

Aalen (ots)

Jagstzell: Einbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in ein Gebäude in der Crailsheimer Straße eingebrochen. Der Einbrecher schlug ein Fenster ein und hebelte es zusätzlich auf und gelangte so in das Innere. Dort durchsuchte er mehrere Schränke, wobei nach ersten Feststellen wohl nichts entwendet wurde. Hinweise bezüglich des Einbrechers bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Essingen: Diebstahl auf Sportgelände

Während eines Fußballspiels begab sich ein Dieb am Samstagnachmittag in die Umkleidekabinen eines Sportvereins Am Schönbrunnen und durchsuchte zahlreiche Taschen nach Bargeld. Er nahm auch Fahrzeugschlüssel an sich und durchsuchte anschließend einige Pkws ebenfalls nach Bargeld. Die Schlüssel ließ er anschließend zurück. Wieviel Bargeld letztlich abhandenkam, kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Essingen: Roller-Lenker mit Alkohol unterwegs

Als ein 22-jähriger Roller-Lenker am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Straße Unteres Dorf befuhr, sollte von einer Polizeistreife kontrolliert werden, da sein Sozius keinen Helm trug. Während das Polizeifahrzeug wendete, flüchtete der Sozius zu Fuß und der Roller-Lenker fuhr in Richtung Hermannsfeld davon. Der Roller-Lenker konnte kurz darauf in einem Wohngebiet festgestellt werden, als er zu seinem Roller zurückkehrte. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Abtsgmünd-Laubach: Diebstahl aus Pkw

Über die verschlossenen Hecktüren eines VW Crafter drang ein Unbekannter zwischen Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr ein, der in der Reichenbacher Straße abgestellt war. Hier durchsuchte er das Fahrzeug und entwendete aus dem Innenraum mehrere Werkzeugkoffer. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Technischer Defekt führte zu Fahrzeugbrand

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 12.50 Uhr in der Hegelstraße zu einem Fahrzeugbrand, der aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum eines VW Käfers ausgelöst wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Mit Elektroroller verunglückt

Beim Befahren der abschüssigen Zufahrt zur Bahnunterführung in der Hermann-Weller-Straße geriet der 59-jährige Lenker eines Elektrorollers beim Versuch zu Klingeln ins Trudeln, streifte eine Betonwand, stürzte und verletzte sich. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden am Roller wird auf ca. 150 Euro beziffert.

Ellwangen: Diebstahl von Kinderfahrrad - Polizei sucht Zeugen

Ein Kinder-Mountainbike Farbe schwarz/grün mit der Aufschrift "Galano" wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendet, als es vor einem Mehrfamilienhaus im Goerdelerweg abgestellt war. Der Zeitwert des Rades wird auf ca. 150 Euro beziffert. Die Polizei Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07961/9300.

Rosenberg: Vorfahrt missachtet

Ein 82-jähriger Skoda-Lenker, der am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr die Ortsstraße vom Schüffelhof in Richtung Hummelsweiler befuhr, missachtete beim Rechtsabbiegen auf die K 3323 die Vorfahrt eines aus Richtung Rosenberg heranfahrenden 42-jährigen Krad-Lenkers und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 4500 Euro.

Waldstetten: Vorfahrt missachtet

Eine 90-jährige VW-Lenkerin missachtete im Einmündungsbereich Brunnengasse/Straßdorfer Straße am Sonntagnachmittag gegen 14.10 Uhr die Vorfahrt eines 21-jährigen Daimler-Lenkers, der ortsauswärts unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Gschwend: Pkw zerkratzt

Auf dem Wanderparkplatz Weiterweg wurde am Sonntagvormittag die Fahrertüre eines geparkten Pkw Subaru Outback zerkratzt, der dort zwischen 8.15 Uhr und 9.30 Uhr abgestellt war. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell