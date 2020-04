Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Sedelsberg- Einbruch in Ferienhaus

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 22.April 2020, gegen 15.00 Uhr und Mittwoch, den 29.April 2020, um 13.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Ferienhaus an der Hüllener Straße ein und entwendeten dort zwei Heizkörper. Der entstandene Schaden beträgt etwa 120 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

Saterland/ Sedelsberg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 29.04.2020, um 14.10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Cloppenburger mit seinem Transporter die B72 in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Abfahrt Sedelsberg kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Der Cloppenburger wurde leicht verletzt. Am Transporter und an der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro.

