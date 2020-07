POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstähle, Einbruch, Feuerwehreinsatz

Polizeipräsidium Aalen

Gerabronn: Historisches Fahrzeug verursacht Böschungsbrände

Am Samstag kurz nach 14:00 Uhr war ein historisches, dampfgetriebenes Zugfahrzeug zunächst auf der L1037 und später auf der L1036 unterwegs. Vermutlich aufgrund auslaufender brennender Betriebsstoffe entfachten sich entlang der Strecke an gleich vier Stellen Böschungsbrände. Die Feuerwehren der Gemeinden Gerabronn und Blaufelden waren im Löscheinsatz. Es entstand geringer Sachschaden an den Grünflächen.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Zwischen Donnerstag, 7:00 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr wurde ein am Bahnhof abgestelltes schwarzes Damen-Trekkingrad der Firma Rixe mit 28-Zoll-Bereifung entwendet.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Fichtenau-Matzenbach: Dreister Dieb schlägt während Fußballspiel zu

Unbekannte entwendeten aus der Umkleidekabine am Sportzentrum am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr mehrere Fahrzeugschlüssel. Während eines Fußballspiels Diese nutzen die Täter, um sich Zugang zu den Fahrzeugen der Spieler zu verschaffen. Aus einem Fahrzeug wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Polizei Fichtenau bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter Telefon 07962 379 zu melden.

Wallhausen: Fahrzeug gegen Baum - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter PKW-Führer befuhr am Samstag kurz vor 18:00 Uhr die Hengstfelder Straße stadtauswärts. Ein 56-jähriger VW-Fahrer befuhr ebenso die Hengstfelder Straße jedoch stadteinwärts. Offenbar kam der unbekannte PKW-Lenker dem VW-Fahrer zu weit auf seiner Fahrbahnseite entgegen, so dass der VW-Fahrer nach rechts ausweichen musste und auf einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum auffuhr. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An Dem VW entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker setze seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Die Polizei Crailsheim bittet den bislang unbekannten Fahrer oder Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Fehler beim Fahrspurwechsel

Am Samstag gegen 8:40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fiat-Fahrer die K2576. An der Kreuzung zur Stuttgarter Straße wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen Daimler-Benz eines 46-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Vellberg-Schneckenweiler: Unbekannter entwendet Landmaschinen

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Samstag, dem 11.07.2020, 12:00 Uhr und Samstag, dem 18.07.2020, 9:00 Uhr aus einer Scheine einen Balkenmäher der Marke Agria, sowie eine für einen Traktor gedachte Zapfwelle entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Vellberg: Kind auf Fahrrad übersehen

Kurz vor 20:00 Uhr befuhr ein 65 Jahre aller VW-Fahrer den Wilhelmweg und wollte an der Einmündung zum Hohenloher Weg wenden. Als der VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug rangierte fuhr ein fünfjähriger Bub auf seinem Fahrrad hinter dem PKW vorbei. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge vom Fahrrad stürzte. Der Bub wurde bei dem Unfall leicht verletzt- An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

