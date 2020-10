Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern

Sundern (ots)

Ein 16jähriger Mann aus Balve befuhr am Freitagabend mit seinem Leichtkraftrad die Straße Zum Dümpel. An der Kreuzung zur Hüstener Straße verlor er aufgrund der Straßennässe und des Rollsplitts die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Wie)

