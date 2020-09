Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Fabrikationsräumen - Wertvolle CAM/CAD Rohlinge gestohlen

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (29.09.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Firma am Industriezentrum Wallenbrück ein. Die Einbrecher kamen durch ein Außenfenster in die Halle und durchwühlten Kartons in dem Lager. Ebenso betraten die Diebe gewaltsam andere Räume in dem Gebäudekomplex. Am Ende stahlen die Einbrecher über 100 der wertvollen Rohlinge, die zur maschinellen Prothesenherstellung benötigt werden. Der genaue Schaden wird durch die Firmenleitung noch zusammengetragen. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der Nacht im Indurstiegebiet Wallenbrück verdächtige Fahrzeug oder Personen bemerkt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Dienststelle erbeten.

