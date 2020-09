Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vermisstenfall - Polizei fahndet nach 75-Jährigen mit auffällig schwankendem Gang - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(um) Die Polizei ist seit heute Mittag mit einem besonderen Fall nach einer vermissten Person unterwegs. Seit gestern Nachmittag wird ein 75-jähriger Mann aus der Nordstadt vermisst. Der etwa 175 cm große Mann hat einen auffälligen schwankenden bis unsicheren Gang. Normalerweise ist er beim Gehen auf einen Rollator angewiesen. Der ältere Mann ist persischer Herkunft und hat gräuliche Haare. Die Polizei wird in Kürze durch einen Mantrailerhund bei der Suche unterstützt. Im Falle des Antreffens verständigen Sie bitte die Polizei über den Notruf 110. Hinweise zum Auffenthalt können ebenso an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell