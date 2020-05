Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Gelände mit Hakenkreuz beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Sonntagabend, 10.05.2020, gegen 19:40 Uhr sind Polizeibeamte zu einem Sportplatz an der Peiner Heerstraße in Aligse (Lehrte) gerufen worden. Zwei bislang unbekannte männliche Täter haben auf dem Gelände eines Sportvereins unter anderem ein Hakenkreuz geschmiert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Augenzeugen, eine 18-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann, zwei männliche Personen auf einem Sportplatz beobachtet, die offensichtlich auf dem Gelände eines Sportvereins ein Hakenkreuz geschmiert hatten. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Blauer See.

Die beiden Tatverdächtigen werden von den Augenzeugen auf Mitte 20 geschätzt. Der eine mutmaßliche Täter hat lockige, blonde Haare, ist ca. 1,85 bzw. 1,92 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt eine kurze beige Hose und hatte eine weiße Tasche bei sich. Der zweite Tatverdächtige ist ca. 1,90 Meter groß und hat eine Glatze.

Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen im Nahbereich rund um den Blauen See verliefen erfolglos.

Nun erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, has.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Natalia Shapovalova

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell