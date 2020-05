Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall in Oberricklingen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag, 08.05.2020, ein 81 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er ist mit seinem Audi A 1 mit dem Daimler C-Klasse eines 75-Jährigen kollidiert. Dieser hat keine Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienst Hannover fuhr der 81-Jährige gegen 12:15 Uhr die Bergfeldstraße in Richtung Bundesstraße (B) 217 entlang. Schließlich beabsichtigte er, nach links in Richtung einer Grundstückszufahrt abzubiegen. Zeitgleich kam ihm der 75-Jährige mit seinem Wagen vorrangberechtigt entgegen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 81-Jährige schwer verletzt. Er wurde in einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 7.100 Euro. /ahm

