Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Eigentümer von Kinderfahrrad gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend fiel einer Streife der Polizei in der Bahnhofstraße in Walldorf ein Jugendlicher auf einem Kinderfahrrad auf, der bei ihrem Anblick davonfuhr. Er konnte von der Streife eingeholt und gestoppt werden. Er gab an, das Fahrrad von einer Freundin geschenkt bekommen zu haben, die dieses in einem Gebüsch gefunden hätte. Es handelt sich um ein silber/blaues 18 Zoll Kinderfahrrad mit Polizeiaufkleber. Die Rahmennummer lautet H14351652.

Der Eigentümer oder Personen, die das Rad einer Person zuordnen können, werden gebeten, sich unter 06227 8419990 beim Polizeiposten Walldorf oder unter 06222 57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

