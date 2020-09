Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Firmeneinbruch - Täter steigen in Sanitätshaus ein

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (29.09.), gelang es bislang unbekannten Täter in ein Bürogebäude an der Bunsenstraße in der Innenstadt einzubrechen. Erst gestern Morgen stellten die Mitarbeiter der Firma den Schaden fest und verständigten sofort die Polizei. Die Einbrecher stahlen eine Geldkassette und sogar ein Trinkgeldglas. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3000.- Euro. Die Täter brachen in den Büros Schränke auf und durchsuchten diese. Ebenso nahmen die Diebe Schubladen der Schreibtische in Augenschein. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell