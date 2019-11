Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendliche treten Spiegel ab 01.11.2019, 19:40 Uhr

Speyer (ots)

Am 01.11.2019 gegen 19:40 Uhr wurden in der Goethestraße und der Eichendorffstraße an insgesamt 3 Fahrzeugen jeweils die Außenspiegel abgetreten. Ein Zeuge konnte hierbei 3 dunkelgekleidete Jugendliche beobachten, die anschließend in Richtung Dudenhofener Straße flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht gefasst werden.

