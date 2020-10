Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch in Marsberg

Marsberg (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Paulinenstraße in Niedermarsberg ein. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. (Wie)

Hinweise bitte an die PW Marsberg unter Telefon 02992-90203711

