Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Marsberg-Bredelar

Marsberg-Bredelar (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 08.10.2020, 15:15 Uhr bis zum Freitag, 09.10.2020, 07.40 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem Wohnhaus in der Straße Zur Osterwiese in Marsberg-Bredelar auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. Hier wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Über die Beute können noch keine Angaben gemacht werden. (Wie) Hinweise bitte an die Polizei in Marsberg unter Tel.: 02992-9020-3711

